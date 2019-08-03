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رياضة

شاهد...وائل جمعة يوجه رسالة لمتابعيه على التهنئة بعيد ميلاده

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:01 م
القسم الميدانى
نشر وائل جمعة لاعب النادى الاهلى السابق صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "

وعلق وائل جمعة على الصورة " قائلا " كل الشكر لكل من هنأني بعيد ميلادي " 

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير ،وجاءت التعليقات كالاتى :

كل سنة وانت طيب يا صخرة .

كل سنه وانت طيب ياافضل مدافع في أفريقيا .
كل سنه وانتا طيب يا كابتن.

كل سنة و صخرة منتخبنا الوطني طيبة

ويوافق اليوم السبت عيد ميلاد وائل جمعة الـ44، والذي حقق مع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010.

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