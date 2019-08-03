شاهد...وائل جمعة يوجه رسالة لمتابعيه على التهنئة بعيد ميلاده



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير ،وجاءت التعليقات كالاتى :



كل سنة وانت طيب يا صخرة .



كل سنه وانت طيب ياافضل مدافع في أفريقيا .

كل سنه وانتا طيب يا كابتن.



كل سنة و صخرة منتخبنا الوطني طيبة



ويوافق اليوم السبت عيد ميلاد وائل جمعة الـ44، والذي حقق مع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010.



نشر وائل جمعة لاعب النادى الاهلى السابق صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "وعلق وائل جمعة على الصورة " قائلا " كل الشكر لكل من هنأني بعيد ميلادي "