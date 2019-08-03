المنشآت الفندقية تنفي ما تردد حول إصابة طفلة إنجليزية ببكتيريا الإيكولاي خلال زيارتها لمصر

نفت غرفة المنشآت الفندقية ما تردد حاليا حول إصابة طفلة إنجليزية ببكتيريا "الإيكولاي" خلال زيارتها إلى مصر.





وأكدت الغرفة - في بيان اليوم /السبت/ - أن الحادثة التي يتردد الحديث عنها حاليا وقعت في فبراير عام 2017 أي منذ عامين و نصف العام تقريبا؛ وليس خلال الفترة الحالية كما تردد.. مشيرة إلى أنه طبقا للصحف الإنجليزية فإنه لم يتم التأكيد في أي من التقارير الطبية لحالة الطفلة بعد فحصها سواء في مصر أو في إنجلترا على إصابتها بهذا النوع من البكتيريا.





وأوضحت الغرفة أن جميع التحاليل المعملية سواء الخاصة بالأغذية أو المشروبات أو المياه التي أجرتها إحدى الشركات الدولية المتخصصة في الصحة والسلامة للفندق محل الإدعاء أثبتت سلامتها التامة.



