أكلات غنية بالحديد للحامل.. اللحوم والأسماك مفيدة لـ الجنين

تحتاج كل حامل إلى أكلات غنية بالحديد ضمن نظامها الغذائي اليومي، من أجل صحة الأم والجنين، بالإضافة إلى تناول المكملات الغذائية ايضا، فالحديد من أهم الفيتامينات المهمة خلال شهور الحمل، لمنع الإصابة بفقر الدم مما يؤثر على نمو الجنين.



فوائد الحديد للحامل:



1-فقر الدم أثناء الحمل يمكن أن يعرض الام والجنين لخطر أكبر بسبب العديد من المضاعفات ، بما في ذلك الولادة قبل الأوان ووزن الطفل المنخفض.



2-يساعد الحديد على تكوين الهيموجلوبين في الدم ونقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم والجنين ايضا.



3-تحتاج الحامل الى الحصول على كمية مضاعفة من الحديد مقارنة بالتي يحتاجها الجسم في غير أوقات الحمل، من أجل نمو الجنين بشكل سليم.



4-يساعد الحديد على تقوية مناعة الام ومنع إصابتها بالعديد من الأمراض خلال فترة الحمل، خاصة وأن هذه الفترة غير مستحب فيها تناول الأدوية ، بل على العكس تحتاج الإكثار من اكلات غنية باليد للحامل.



أكلات غنية بالحديد للحامل :



1- اللحوم الحيوانية والدجاج فهي تحتوي على نسبة عالية من الحديد والبروتينات، وبشكل خاص تعتبر اللحوم الحمراء هي أفضل مصدر للحديد.



2-الدجاج أيضا أحد أهم مصادر الحديد، ولكن يجب ألا تزيد حرارة طهيه عن 165 درجة فهرنهايت.



3- سمك السالمون غني بالحديد و اوميجا 3 ايضا وهما أهم الفيتامينات التي تحتاجها الحامل.



ومن الأفضل للحامل تناول الأسماك من مرتين إلى ثلاثة مرات كوسيلة لزيادة الحديد وكذلك البروتين، ومن الأسماك الأخرى التي تعتبر آمنة أثناء الحمل الجمبري والسردين والتونة.



4- الفول والعدس والفاصوليا تحتوي على نسبة عالية من الألياف والحديد.



5-السبانخ واللفت غنيان بمضادات الأكسدة والفيتامينات والحديد أيضًا.



6-البروكلي غني بالألياف ومليء بالعناصر الغذائية.



نصائح عند تناول أكلات غنية بالحديد للحامل :



بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد ، يمكنك أيضًا مساعدة جسمك عن طريق إضافة الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على امتصاص المزيد من الحديد ، مثل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C.



تناول فواكه الحمضيات والطماطم والفلفل الأحمر أو الأصفر ، أو وجبة من القرنبيط مع مصادر الحديد الخاصة بك يمكن أن يساعد جسمك على أن يكون أكثر فعالية في امتصاص الحديد الذي تستهلكه.



مصدر المعلومات موقع healthline الطبي.

