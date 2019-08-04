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فن

بسبب حمل زوجته .. فنان تركي يعتذر عن الاستمرار فى الأزقة الخلفية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:23 ص
أحمد البهى
أعلن الفنان التركى شوكت شوروح، اعتذاره عن استكمال تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل الازقة الخلفية، خلال الفترة القادمة، بعد ان شارك فى 13 موسم من العمل.

وبرر شوكت إعتذاره عن أستكمال تصوير دوره بسبب حمل زوجته، وأنه يرغب فى البقاء بجواره خلال شهور حملها القادمة ، حيث انها فى شهرها الرابع.

مسلسل الازقة الخلفية بدا عرضه عام 2008، وحقق نجاج كبير دفع القائمين عليه الى الاستمرار فى عرضه حتى الان .

العمل تدور أحداثه فى إطار من الغموض والجريمة، حيث مجموعة من ضباط الشرطة يحاولون حل بعض الالغاز الخاصة بجرائم القتل والسرقة.

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