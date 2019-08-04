ليفربول ضد مانشستر سيتي .. موعد انطلاق مباراة الدرع الخيرية

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح المنافس الشرس له مانشستر سيتي والمحترف في صفوفه الجزائري رياض محرز ، اليوم الأحد في الرابعة عصرا وهو موعد انطلاق المباراة على ستاد ويمبلي في افتتاح الموسم الكروي في انجلترا ، بمباراة الدرع الخيرية "درع الاتحاد الإنجليزي.



موعد مباراة ليفربول ومان سيتي ، في الرابعة عصرا ، وهي مباراة تعيد لنا سيناريو الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الذي انتهى والمنافسة مستمرة فيه حتى اليوم الاخير بين الريدز والمان سيتي على لقب الدوري والذي نجح في حصده السيتي للموسم الثاني على التوالي.



وتشكل المباراة، التي تعد بمثابة افتتاح غير رسمي لمنافسات الموسم الجديد في إنجلترا، اختبارًا صعبًا مبكرًا لكل من مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز وليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف السيتي.



وعادة ما تجمع مباراة درع الاتحاد بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن نظرًا لتتويج سيتي بكلا اللقبين، يخوض ليفربول المباراة باعتباره وصيف بطل الدوري.

