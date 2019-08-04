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مرأة

فرد الشعر المجعد بدون بروتين

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:01 ص
طريقة فرد الشعر المجعد
طريقة فرد الشعر المجعد
رشا عوني
فرد الشعر المجعد من أكثر المشاكل التي تواجهها الفتيات وخاصة قبل الزواج، وتلجأ بعضهن إلى فرد الشعر بالبروتين لكن أطباء الجلدية حذروا من استخدامه لما له من أضرار على الشعر.

كما تلجأ بعض الفتيات الأخريات باستخدام السيشوار والمكواة بشكل يومي من أجل فرد الشعر المجعد، وهو أيضا أمر يضر بصحة الشعر ويضعفه ويسبب تساقطه وتقصفه.

يمكنك علاج الشعر المجعد من خلال طرف طبيعية منزلية دون الحاجة لفرد الشعر بالبروتين أو استخدام المكواة، فمن الأفضل للشعر استخدام وصفات طبيعية بسيطة تمنح الشعر الترطيب اللازم الذي يساعد على فرد الشعر المجعد.

إليكي طريقة سهلة ومضمونة لفرد الشعر المجعد بالمنزل ، بحسب موقع glowpink المعني بجمال المرأة ..

مكونات ماسك فرد الشعر المجعد :
٢ بيضة
نصف فنجان زيت زيتون
ملعقة عسل أبيض

طريقة فرد الشعر المجعد :
اخفقي البيض ثم ضيفي الزيت والعسل واخلطيهم جيدا ، واغسلي شعرك جيدا وجففيه ثم ابدأي في توزيع الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، ثم غطي شعرك ببونيه واتركيه لمدة ساعة، وكرري التجربة مرتين أسبوعيا .

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