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رياضة

مدرب جديد ينضم لجهاز الزمالك بقيادة طارق يحيى

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:09 م
طارق يحيي
طارق يحيي
منتصر الرفاعي - ملك موسي
قرر مجلس ادارة مجلس ادارة نادي الزمالك تعيين طارق مصطفى نجم الزمالك السابق، ضمن الجهاز الفني الجديد، الذي سيقوده مدرب أجنبي، يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

وجاء قرار مسئولي الزمالك لما يمتلكه طارق مصطفى من خبرات وإمكانيات كبيرة، بالإضافة إلى قوية شخصيته.

ومن المقرر أن يستقر مسئولو القلعة البيضاء على اسم المدير الفني الجديد خلال الأيام الجارية، حيث يتم المفاضلة الآن بين اسمين فقط أحدهما برازيلي والآخر برتغالي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قام بتعيين جهاز فني مؤقت بقيادة طارق يحيي لقيادة الفريق الأبيض في مباراته المقبلة، أمام فريق ديكاداها بطل الصومال، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

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