الطائرة المنكوبة.. نقل أكثر من 100 جثمان إلى مستشفى في أحمد آباد

أعلنت الشرطة الهندية نقل أكثر من 100 جثمان إلى أحد المستشفيات في أحمد آباد بعد حادث الطائرة المنكوبة.

وكشفت شركة الخطوط الجوية الهندية تفاصيل الحادث الذي أدى إلى سقوط إحدى رحلاتها والتي كانت تحمل رقم AI171، المتجهة من مدينة أحمد آباد غرب الهند إلى مطار غاتويك في لندن، مشيرة الى ان الطائرة تعرضت لحادث بعد وقت قصير من إقلاعها.

ونوهت الشركة في بيان لها بأن الطائرة كانت من طراز بوينج 787-8 تقل على متنها 242 راكبًا وطاقم الطائرة، من بينهم:

169 هنديًا و53 بريطانيًا و1 كندي و7 برتغاليين.

وذكرت الشركة أن المصابين نُقلوا إلى أقرب المستشفيات، مشددة على تعاونها بشكل كامل مع السلطات المختصة للتحقيق في الحادث.

