ترامب يعلق على مجزرتي تكساس وأوهايو

نشر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعا فيها إلى سكان ولاية تكساس وأوهايو في أعقاب المذبحتين اللتين أسفرتا عن مقتل العشرات.

وقال ترامب في التغريدة "حمى الله سكان إل باسو بتكساس.. حمى الله سكان دايتو بأوهايو".

كان ترامب علق على حوادث إطلاق النار في إل باسو بولاية تكساس ودايتون بولاية أوهايو، واصفًا إياها بـ "هذه الأعمال البغيضة والجبانة".

وقال ترامب في بيان صادر عنه البيت الأبيض اليوم، الأحد، "إننا نشارك في الألم والمعاناة لجميع المصابين في هذين الهجومين غير المجديين".

كانت السلطات الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، مقتل 29 شخصا وإصابة العشرات، في حوادث إطلاق رصاص متفرقة في إل باسو بولاية تكساس ودايتون بولاية أوهايو.

وكان ترامب، قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن إطلاق النار في إل باسو "عمل جبان".

وأضاف ترامب "أعلم أنني أقف مع الجميع في هذا البلد لإدانة جريمة الكراهية التي وقعت اليوم. لا يوجد سبب أو عذر أبدا يمكنه أن يبرر قتل الأبرياء".

