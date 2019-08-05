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بعد عودتها للشاشة .. تعرف على رسالة شريف مدكور لـ ريهام سعيد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:01 ص
شريف مدكور وريهام
شريف مدكور وريهام سعيد
خالد محيي الدين
تقدم الإعلامي شريف مدكور، بخالص التهاني للإعلامية ريهام سعيد على الهواء، بعد عودتها لتقديم برنامجها "صبايا" مرة أخرى بعد رحلة طويلة مع المرض.

وأوضح، شريف مدكور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج "صبايا" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه تمكن من تجاوز نصف رحلة العلاج الخاصة به، بعد إجراء عدة عمليات جراحية وجلسات خلال الشهور الماضية.

وتابع شريف مدكور أنه يجب عليهم مشاهدة أباء الأطفال المرضي الذين يسعون وراء ريهام سعيد، حتي تعرض مآسي هؤلاء الأطفال وتساعدهم على العلاج.

ودعا الإعلامي شريف مدكور المواطنين إلى ضرورة مساندة "ريهام سعيد" والتبرع لبرنامجها لمساندة الأطفال المرضى، دعما لإعمال الخير التي تقوم بها "ريهام سعيد".

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