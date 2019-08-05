35 صورة لرحلة الأثري الصغير بحثا عن حجر رشيد في طنطا

واصلت إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية تقديم فاعليات المدرسة الإفتراضية"مدرسة الاثاري الصغير"في المحافظات المصرية.



وكشفت د.إيمان عبد الخالق مدير الوعي الأثري أن الإدارة قدمت أحد محاور المدرسة وهو المحور الثاني بعنوان"لسان مصر"،وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة الطفل بطنطا.



وتابعت د.إيمان عبد الخالق: اشتملت ورشة لسان مصر بقصر ثقافة طنطا على تعليم الأطفال كيفية صناعة البردي نظري وعملي،وكيفية اكتشاف حجر رشيد والخطوط المصرية القديمة عامة والهيروغليفي خاصة.



وأضافت د.إيمان عبد الخالق: "كما نظمنا أيضا فوتو سيشن للأطفال بالزي المصري القديم،وذلك وسط جو من البهجة والسعادة لدى الأطفال،لنؤكد لهم عظمة الأجداد وما وصلوا إليه من تطور".