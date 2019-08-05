ناسا تعلن عن موعد إرسال أول سيدة إلى القمر

كشفت مجلة "ذا نيشين" الأمريكية عن استعداد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإرسال أول سيدة إلى القمر بحلول عام 2024، وذلك عقب دعوة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بأن تكون الولايات المتحدة صاحبة الريادة في إرسال ثاني شخص إلى القمر.



وأكد موقع للمراهنات أن هذه المرة سترسل ناسا سيدة إلى القمر، وفتح هذا الموقع سباق المراهنات على إرسال سيدة إلى القمر، ودعم العديد من المشاركين هذا الإحتمال.



المجلة أشارت إلى أن وكالة ناسا نفسها، تدعم هذا الافتراض، حيث تعمل على إرسال أول سيدة إلى القمر، وثاني رجل أيضا بحلول عام 2024.



ويعد هذا البرنامج ضمن خطة أوسع لتأسيس أول مستعمرة على القمر، وإرسال الأشخاص إلى المريخ، وهو ما يرجح هبوط الإنسان على المريخ بحلول عام 2030، وقد يلامسه شخص بحلول 2025.