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ظريف: عصر الإمبراطورية الإيرانية أضعاف عمر الولايات المتحدة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:49 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
حسام رضوان
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الولايات المتحدة "المعزولة" فشلت في إنشاء تحالف بحري في الخليج.

وبحسب صحيفة "همشري" الإيرانية، قال ظريف خلال مؤتمر صحفي كبير عقده إن "هناك خطابين في العالم اليوم، الأول هو خطاب التعددية، والآخر البلطجة، والخطاب الرسمي للحكومة الأمريكية يقول إنه إذا كان الشعب الإيراني يريد أكل الخبز، فعليه تغيير سياسته، وهذا يعني الإرهاب الاقتصادي".

وأضاف أن الولايات المتحدة باتت دولة معزولة، وأنها لا يمكنها على الرغم من قوتها العسكرية تشكيل تحالف، وأن الدول الأخرى تشعر بالحرج من أن يدرج اسمها مع الولايات المتحدة على قائمة واحدة، وتساءل:"ما هي الحرب التي ربحتها أمريكا منذ فيتنام".

وعن هجوم تكساس قال:"ليس لدينا صراع مع الشعب الأمريكي، بالأمس شعرنا بالحزن الشديد تجاه الشعب الأمريكي الذي يعيش في ظل ثقافة العنف والإرهاب، الثقافة التي تتحدث عن الحرب كخيار مطروح على الطاولة لا يمكنها أن تدوم..ماذا يعني توقيع عقوبات على وزير الخارجية".

وأكد ظريف أن عصر القوى العظمى انتهى، وأن عصر الأفراد والشعوب قد بدأ.

وتابع أن :"عصر الإمبراطورية الإيرانية أضعاف عمر الولايات المتحدة، هذه القوة عابرة وتعلم أن الإمبراطوريات انتهت".

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