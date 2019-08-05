سقوط مستريح الأقصر.. نصب على مواطنين في 13 مليون جنيه بداعي توظيفها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالأقصر لقيامه بممارسة نشاط غير قانونى فى مجال توظيف الأموال واستيلائه على أكثر من 13 مليون جنيه.



تلقى قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر من خمسة أشخاص جميعهم مقيمين بمحافظة الأقصر، بتضررهم من "مسئول عهدة" 53 سنه - مقيم ببندر الأقصر، لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه)، مقابل تشغيلها بإحدى شركات النقل والمواصلات والنقل الجماعى وأعمال المقاولات وقطع الغيار،نظير أرباح مُجزية، وأن تلك المبالغ تم تسليمها للمشكو فى حقه منذ عام 2014م وحتى تاريخه على دفعات.



وبسؤال المشكو فى حقه إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه لم يقم بسداد الأرباح لهم منذ شهرين فقط.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.