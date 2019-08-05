فوز بوروسيا على بايرن في كأس السوبر وإصابة ساني تتصدر صحف ألمانيا.. صور

ركزت صحف ألمانيا، الصادرة اليوم الاثنين، على توابع تتويج بوروسيا دورتموند بلقب السوبر المحلي على حساب بايرن ميونخ.



وحمل غلاف صحيفة "كيكر" عنوان "رغبة وماضٍ"، حيث أفادت بأن طموح بوروسيا دورتموند تزايد في الفوز بلقب البوندسليجا بعد انتزاع أول لقب من البايرن، عقب الفوز عليه في السوبر (2-0).



كما حمل الغلاف أيضًا عنوان "كلوب ومطاردة جوارديولا"، حيث ألقت الضوء على خسارة ليفربول، تحت قيادة يورجن كلوب، لقب الدرع الخيرية لحساب مانشستر سيتي، الذي يقوده بيب جوارديولا، بركلات الترجيح.



أما صحيفة "بيلد" فخرجت بعنوان "إصابة ساني!"، حيث ألقت الضوء على الضربة التي تلقاها بايرن ميونخ بإصابة ليروي ساني، جناح المان سيتي، في مباراة الدرع الخيرية، لتهدد الصفقة المتوقع إبرامها هذا الأسبوع.



وجاءت صحيفة "WAZ" بعنوان "دورتموند مسؤول عن معركة اللقب"، في إشارة لقدرة أسود الفيستيفال على التحكم في وتيرة الصراع مع البايرن على لقب البوندسليجا في الموسم المقبل.



بينما خرجت صحيفة "Abendzeitung" بعنوان "بايرن لن يكون شيئًا"، وذلك بعد معاناة الفريق البافاري ضد دورتموند في السوبر، وظهور نقاط ضعفه بوضوح قبل انطلاق منافسات الكأس والبوندسليجا.