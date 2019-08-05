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الأنبا مقار يتمم طقس إقامة 5 رهبان بدير العذراء ومار يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:48 م
الرهبان
الرهبان
سامح سلام

تمم نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان والمشرف على دير السيدة العذراء مريم والقديس مار يوحنا الحبيب بطريق الاسماعيلية، صباح اليوم، طقس إقامة الرهبان لخمسة من طالبي الرهبنة بالدير.

شارك في الصلوات نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية، والأنبا انجيلوس أسقف عام شبر الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط والبراري وكفرالشيخ، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

حمل الرهبان الخمسة الأسماء الآتية:الراهب ميخائيل الحبيب، الراهب انطونيوس الحبيب، الراهب بولا الحبيب، الراهب عبد المسيح الحبيب، الراهب مكسيموس الحبيب.

وقام الأنبا مقار بتغيير شكل ستة من الآباء الرهبان (لكي يحملوا اسم الدير) حيث انهم قد تمت سيامتهم في أديرة أخرى، وقبول سته من طالبي الرهبنه، وأقيمت عقب ذلك صلوات القداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا تادرس، وشارك فيه الآباء الأساقفة، ومجمع رهبان الدير، الى جانب بعض الآباء الكهنة من العديد من الايبارشيات. وألقى نيافة الأنبا ايلاريون عظة عن الانحلال من الكل للارتباط بالواحد.
الأنبا مقار يتمم طقس إقامة 5 رهبان بدير العذراء ومار يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية
الأنبا مقار يتمم طقس إقامة 5 رهبان بدير العذراء ومار يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية
الأنبا مقار يتمم طقس إقامة 5 رهبان بدير العذراء ومار يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية
الأنبا مقار يتمم طقس إقامة 5 رهبان بدير العذراء ومار يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية
الأنبا مقار يتمم طقس إقامة 5 رهبان بدير العذراء ومار يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية

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