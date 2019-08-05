اخبار الحوادث.. الداخلية تعلن تفاصيل حادث معهد الأورام الإرهابي .. وربط لص فى عمود بالشرقية

نشر قسم الحوادث عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:
الداخلية: السيارة المتسببة في انفجار معهد الاورام مسروقة ومحملة بالمتفجرات
اعلنت وزارة الداخلية انه في إطار فحص حادث إنفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، تبين مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.
حاول سرقة توك توك..علقة ساخنة للص وربطه في عمود إنارة بالشرقية
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرية النعامنة التابعة لمركز ومدينة منيا القمح مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للحظة قيامهم بضبط لص حاول سرقة توك توك بالاكراه بالقرب من نفق الطريق الدولي تحت تهديد السلاح.
كسور وسحجات بالبطن والوجه .. تفاصيل جريمة تعذيب طفلة على أيدي زوجة والدها بالقليوبية
كشف تقرير الكشف الطبى على الطفلة "ر.ح"، 4 سنوات والتى تم تحويلها إلى مستشفى بنها الجامعى من قبل قسم قها، للكشف عليها وبيان ما بها من إصابات أنها مصابة بكسر بأربع أضلع وسحجات بالبطن والوجه وكدمات بأنحاء الجسد.
حريق معهد الاورام.. 15 مشهدا من حادث الانفجار
حريق معهد الاورام .. شب مساء أمس الاحد، حريق هائل خارج معهد الأورام بشارع قصر العينى وسط القاهرة، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة من السيارات، حيث تسببت تصاعد أعمدة الدخان فى إحداث حالة من الفزع لدى العاملين والمرضى بالمعهد.
انفجار معهد الاورام .. النائب العام يأمر النيابة بإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث
حريق معهد الاورام .. أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.
انفجار معهد الاورام .. النيابة تعاين الجثث المتفحمة لضحايا الحادث
أجرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، مناظرة لجثامين ضحايا حادث حريق معهد الاورام بالمستشفيات التى تم تحويلهم إليها.
الأعلى للقضاء: ترقية 322 مستشارة إلى درجة رئيس استئناف
قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ الخامس من أغسطس ۲۰۱۹ برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى عبدالله عصر ترقية ثلاثمائة واثنين وعشرون مستشارة إلى درجة رئيس استئناف .
المرور تبحث عن أرقام لوحات السيارات المتسببة فى انفجار معهد الاورام
تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة عملية بحث واسعة للاستعلام عن أرقام الشاسيه ولوحات السيارة المسرعة التي كانت تسير عكس الاتجاه واصطدمت بـ ٣ سيارات اخرى أمام معهد الأورام بمنطقة فم الخليج مدخل شارع قصر العيني ناحية مصر القديمة، مما تسبب فى وفاة نحو ١٧ شخصا وإصابة ٣٢.
تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ١٩ أغسطس
قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل محاكمة 304 متهمين من حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ " محاولة اغتيال النائب العام المساعد" والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية، لجلسة ١٩ اغسطس.
ملثم يشعل النيران فجرا في صيدلية بطور سيناء
تجري مباحث جنوب سيناء تحريات موسعة لكشف غموض إشعال النيران في صيدلية الرضا بحي الأمل بطور سيناء بعد أن كشفت كاميرات المراقبة قيام ملثم بإشعال النيران فيها فجرا.
معاينة النيابة لـ حريق معهد الاورام : تفحم سيارات وتهشم واجهة المبنى
كشفت معاينة نيابة حوادث جنوب القاهرة لموقع حريق معهد الاورام ، عن تهشم واجهات المعهد نتيجة الانفجار الهائل الذى حدث بسبب تصادم سيارة ملاكى بعدة سيارات أمامه.
مصاب بـ حريق معهد الاورام يروى اللحظات الأولى للحادث
قال الدكتور إبراهيم البحيرى الأستاذ بكلية الحقوق، وأحد مصابي حادث حريق معهد الأورام إنه فى الساعة الـ 11.30 مساء أمس الأحد، كان عائدا من واجب عزاء من مسجد عمرو مكرم وأثناء سيره خلف سيارة ميكروباص بطريق الكورنيش وعقب الوصول لمنطقة معهد الاورام فوجئ بسيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية واصطدمت بالسيارة الأجرة.
إصابة 5 أشخاص فى اصطدام أتوبيس بعمود إنارة بـ بلبيس -العاشر من رمضان
أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم مروع نتيجة انقلاب أتوبيس كان يقلهم أثناء عودتهم بطريق "بلبيس العاشر من رمضان" عقب اصطدامه بعمود إنارة وتم نقل المصابين الي مستشفى بلبيس العام.
الداخلية: السيارة المتسببة في انفجار معهد الاورام مسروقة ومحملة بالمتفجرات
اعلنت وزارة الداخلية انه في إطار فحص حادث إنفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، تبين مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.
حاول سرقة توك توك..علقة ساخنة للص وربطه في عمود إنارة بالشرقية
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرية النعامنة التابعة لمركز ومدينة منيا القمح مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للحظة قيامهم بضبط لص حاول سرقة توك توك بالاكراه بالقرب من نفق الطريق الدولي تحت تهديد السلاح.
كسور وسحجات بالبطن والوجه .. تفاصيل جريمة تعذيب طفلة على أيدي زوجة والدها بالقليوبية
كشف تقرير الكشف الطبى على الطفلة "ر.ح"، 4 سنوات والتى تم تحويلها إلى مستشفى بنها الجامعى من قبل قسم قها، للكشف عليها وبيان ما بها من إصابات أنها مصابة بكسر بأربع أضلع وسحجات بالبطن والوجه وكدمات بأنحاء الجسد.
حريق معهد الاورام.. 15 مشهدا من حادث الانفجار
حريق معهد الاورام .. شب مساء أمس الاحد، حريق هائل خارج معهد الأورام بشارع قصر العينى وسط القاهرة، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة من السيارات، حيث تسببت تصاعد أعمدة الدخان فى إحداث حالة من الفزع لدى العاملين والمرضى بالمعهد.
انفجار معهد الاورام .. النائب العام يأمر النيابة بإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث
حريق معهد الاورام .. أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.
انفجار معهد الاورام .. النيابة تعاين الجثث المتفحمة لضحايا الحادث
أجرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، مناظرة لجثامين ضحايا حادث حريق معهد الاورام بالمستشفيات التى تم تحويلهم إليها.
الأعلى للقضاء: ترقية 322 مستشارة إلى درجة رئيس استئناف
قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ الخامس من أغسطس ۲۰۱۹ برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى عبدالله عصر ترقية ثلاثمائة واثنين وعشرون مستشارة إلى درجة رئيس استئناف .
المرور تبحث عن أرقام لوحات السيارات المتسببة فى انفجار معهد الاورام
تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة عملية بحث واسعة للاستعلام عن أرقام الشاسيه ولوحات السيارة المسرعة التي كانت تسير عكس الاتجاه واصطدمت بـ ٣ سيارات اخرى أمام معهد الأورام بمنطقة فم الخليج مدخل شارع قصر العيني ناحية مصر القديمة، مما تسبب فى وفاة نحو ١٧ شخصا وإصابة ٣٢.
تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ١٩ أغسطس
قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل محاكمة 304 متهمين من حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ " محاولة اغتيال النائب العام المساعد" والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية، لجلسة ١٩ اغسطس.
ملثم يشعل النيران فجرا في صيدلية بطور سيناء
تجري مباحث جنوب سيناء تحريات موسعة لكشف غموض إشعال النيران في صيدلية الرضا بحي الأمل بطور سيناء بعد أن كشفت كاميرات المراقبة قيام ملثم بإشعال النيران فيها فجرا.
معاينة النيابة لـ حريق معهد الاورام : تفحم سيارات وتهشم واجهة المبنى
كشفت معاينة نيابة حوادث جنوب القاهرة لموقع حريق معهد الاورام ، عن تهشم واجهات المعهد نتيجة الانفجار الهائل الذى حدث بسبب تصادم سيارة ملاكى بعدة سيارات أمامه.
مصاب بـ حريق معهد الاورام يروى اللحظات الأولى للحادث
قال الدكتور إبراهيم البحيرى الأستاذ بكلية الحقوق، وأحد مصابي حادث حريق معهد الأورام إنه فى الساعة الـ 11.30 مساء أمس الأحد، كان عائدا من واجب عزاء من مسجد عمرو مكرم وأثناء سيره خلف سيارة ميكروباص بطريق الكورنيش وعقب الوصول لمنطقة معهد الاورام فوجئ بسيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية واصطدمت بالسيارة الأجرة.
إصابة 5 أشخاص فى اصطدام أتوبيس بعمود إنارة بـ بلبيس -العاشر من رمضان
أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم مروع نتيجة انقلاب أتوبيس كان يقلهم أثناء عودتهم بطريق "بلبيس العاشر من رمضان" عقب اصطدامه بعمود إنارة وتم نقل المصابين الي مستشفى بلبيس العام.