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حوادث

انفجار معهد الاورام .. النائب العام يأمر النيابة بإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.. فيديو وصور

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:54 ص
حريق معهد الاورام
حريق معهد الاورام
محمد عبدالله
حريق معهد الاورام .. أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.

حريق معهد الاورام .. وصرح مصدر أمنى مساء أمس الأحد، أنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات.

حريق معهد الاورام .. الأمر الذى أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق معهد الاورام.. وشب منذ قليل بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل حريق هائل، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد.

حريق معهد الاورام .. وأكدت المصادر لـ صدى البلد أن أعمدة الدخان والنيران التي ظهرت كانت خارج أسوار المعهد.

حريق معهد الاورام .. وتابعت المصادر، أنه تم تحويل مسار السيارات أمام كورنيش القصر العينى بسبب الحادثة.

حريق معهد الاورام .. فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إلى مكان البلاغ.

حريق معهد الاورام .. وعلى الفور تم الدفع بـ ١٠ سيارات إطفاء بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات.

حريق معهد الاورام .. فيما تم الدفع بـ ٢٥ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث؛ لنقل المصابين.
انفجار معهد الاورام .. النائب العام يأمر النيابة بإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.. فيديو وصور
انفجار معهد الاورام .. النائب العام يأمر النيابة بإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.. فيديو وصور
انفجار معهد الاورام .. النائب العام يأمر النيابة بإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.. فيديو وصور
انفجار معهد الاورام .. النائب العام يأمر النيابة بإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.. فيديو وصور

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