أستاذ علوم سياسية: وحشية الاحتلال أشعلت الرأي العام العالمي ضد إسرائيل |فيديو

قال أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحرب على قطاع غزة مستمر منذ عدة أشهر، وهذا يعني أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تصمد أمام دولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم كل الدعم الأمريكي.



وتابع أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن وحشية دول الاحتلال في قطاع غزة أججت الرأي العام العالمي، خاصة في الولايات المتحدة، وهذا واضح بصورة كبيرة من احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية ضد السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط.



ولفت إلى أن هناك احتياجًا متزايدًا داخل دولة الاحتلال لقبول وقف إطلاق النار، لتفادي التداعيات السلبية لاستمرار الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الكل متخوف ورافض من اجتياح رفح، لأن هذا سيؤدي إلى سقوط الكثير من الخسائر البشرية، وهذا يُمهد الوصول إلى هدنة أو اتفاق جديد يمنحنا فرصة لالتقاط الأنفاس.