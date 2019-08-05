ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب السرطان.. ناينجولان يرحل عن إنتر وينتقل إلى كالياري من أجل زوجته

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:17 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
انتقل البلجيكي رادجا ناينجولان متوسط ميدان فريق إنتر الإيطالي لناديه السابق ، كالياري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأعلن النادي عودة ناينجولان للفريق على سبيل الإعارة ، حيث سبق له اللعب لصفوفه من عام 2010 وحتى عام 2014 قبل الإنتقال لناديه السابق روما ، ومن ثم الذهاب لنادي إنتر.

قرار عودة ناينجولان لناديه القديم لم تكن لرغبته في اللعب لصفوفه رغم تلقيه عدة عروض من فرق كبيرة وبمقابل مادي جيد ، لكنه قرر الإنتقال لكالياري بسبب زوجته التي تم الإعلان عن إصابتها بالسرطان ، لأنها من مدينة سردينيا التي يمثلها نادي كالياري ، ليكون اللاعب مع زوجته في مدينتها الأم أثناء فترة العلاج ومحاولة تخطي هذا المرض الخبيث.

يذكر أن اللاعب له تجربة مع هذا المرض ، حيث أن والدته فارقت الحياة في عام 2010 بسبب المرض الخبيث ، وقام بتخليد ذكراها بوشم على ظهره.

ترشيحاتنا

طاقم تحكيم مصري لـ مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

تفعيل قانون معطل.. ماكرون ضد استخدام اللغة الإنجليزية في فرنسا

الداخلية تكشف مفاجأة.. حركة حسم الإخوانية وراء انفجار معهد الاورام .. فيديو

مجهود شاق.. رئيس FIFA يهنئ الأهلي بالحصول على الدوري.. اعرف تفاصيل رسالته

السيسي:عازمون على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره

انفجار معهد الاورام .. أم طفلة مريضة تروي معاناة 120 دقيقة وسط النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة.. صور

الصور الأولى لبدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمترو

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور