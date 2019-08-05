بسبب السرطان.. ناينجولان يرحل عن إنتر وينتقل إلى كالياري من أجل زوجته

انتقل البلجيكي رادجا ناينجولان متوسط ميدان فريق إنتر الإيطالي لناديه السابق ، كالياري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



وأعلن النادي عودة ناينجولان للفريق على سبيل الإعارة ، حيث سبق له اللعب لصفوفه من عام 2010 وحتى عام 2014 قبل الإنتقال لناديه السابق روما ، ومن ثم الذهاب لنادي إنتر.



قرار عودة ناينجولان لناديه القديم لم تكن لرغبته في اللعب لصفوفه رغم تلقيه عدة عروض من فرق كبيرة وبمقابل مادي جيد ، لكنه قرر الإنتقال لكالياري بسبب زوجته التي تم الإعلان عن إصابتها بالسرطان ، لأنها من مدينة سردينيا التي يمثلها نادي كالياري ، ليكون اللاعب مع زوجته في مدينتها الأم أثناء فترة العلاج ومحاولة تخطي هذا المرض الخبيث.



يذكر أن اللاعب له تجربة مع هذا المرض ، حيث أن والدته فارقت الحياة في عام 2010 بسبب المرض الخبيث ، وقام بتخليد ذكراها بوشم على ظهره.