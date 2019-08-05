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برلمان

النائبة سولاف درويش : الأحداث الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:41 م
النائبة سولاف درويش،
النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
معتز الخصوصى
تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بخالص الحزن والأسى لضحايا حادث معهد الأورام والذي أدى إلى وفاة 20 مواطنًا وإصابة 47 آخرين.

وأدانت "درويش" -فى بيان لها- الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف معهد الأورام، مؤكدة أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري ولن تزيدهم إلا إصرارًا على الحياة ومقاومة الإرهاب اليائس، لافتة إلى أن المصريين أدركوا أنهم كانوا على حق وأن هذه العمليات الإرهابية تحدث بعد كل نجاح يحقق على أرض الواقع.

وتوجهت إلى أهالى الضحايا بخالص العزاء والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل وتسأل الله العلي العظيم لهم واسع الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان، كما تسأل الله (عز وجل) للمصابين في الحادث تمام الشفاء العاجل.

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