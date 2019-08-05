ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يكشف أصعب المواقف في مسيرته مع منتخب تونس والأهلي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:12 م
علي معلول
علي معلول
نور عادل
قال التونسي علي معلول، نجم فريق الكرة الأول بنادي الأهلي، إن ظهوره بمستوى ضعيف مع منتخب بلاده في مونديال 2018، كان من أصعب المواقف التي مر بها في حياته الكروية ككل.

وأوضح علي معلول، في تصريحات مصورة للحساب الرسمي للأهلي على "تويتر" "وضعت لنفسي طموحات كبيرة في كأس العالم الأخيرة، لكن لم أقدم ما يليق باسم منتخب تونس واسمي، لكن هذا هو القدر والحمد لله".

وتحدث علي معلول حول المباريات الأهم له مع الأهلي "مباريات كثيرة للغاية، لكن في هذا الموسم كانت أهم مباراتين أمام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش".

وأشار علي معلول إلى أن مدينة صفاقس، هي المكان المفضل بالنسبة له، ومقصده الأبرز خلال الإجازات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي معلول يقود تونس لـ الفوز على العراق 2-0 وديا

أمم أفريقيا 2019.. نجم تونس السابق يدافع عن علي معلول

بعد استبعاده من قائمة تونس.. شاهد.. علي معلول مع ابنه على الشاطئ

علي معلول يشيد بمعسكر الأهلي فى إسبانيا.. ويؤكد: الضغوط وراء خروج مصر من أمم إفريقيا

ردًا على استبعاده من منتخب تونس.. أول تعليق لـ علي معلول بعد حصد الاهلى للدورى الـ41..فيديو

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

لجنة الشكاوى بـ الأعلى للإعلام توصي بحجب الصباح نيوز والإخبارية

نجوم الرياضة في عزاء والد القيصر حسني عبد ربه ..شاهد

7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومة عن هذا الشخص

كانوا راجعين من فرح.. محمود فقد 11 من أسرته في انفجار معهد الأورام

أغرب المعلومات عن سلطان بروناي.. يمتلك قصرًا بـ 1700 غرفة.. وسيارته مرصعة بالذهب الخالص..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان