علي معلول يكشف أصعب المواقف في مسيرته مع منتخب تونس والأهلي

قال التونسي علي معلول، نجم فريق الكرة الأول بنادي الأهلي ، إن ظهوره بمستوى ضعيف مع منتخب بلاده في مونديال 2018، كان من أصعب المواقف التي مر بها في حياته الكروية ككل.





وأوضح علي معلول ، في تصريحات مصورة للحساب الرسمي للأهلي على "تويتر" "وضعت لنفسي طموحات كبيرة في كأس العالم الأخيرة، لكن لم أقدم ما يليق باسم منتخب تونس واسمي، لكن هذا هو القدر والحمد لله".





وتحدث علي معلول حول المباريات الأهم له مع الأهلي "مباريات كثيرة للغاية، لكن في هذا الموسم كانت أهم مباراتين أمام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش".





وأشار علي معلول إلى أن مدينة صفاقس، هي المكان المفضل بالنسبة له، ومقصده الأبرز خلال الإجازات.