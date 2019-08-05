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نقف مع مصر.. تفاصيل رسالة الملك سلمان لـ السيسي بعد انفجار معهد الاورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:38 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
قسم الخارجي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط المعهد القومي للأورام بالقاهرة.

وقال الملك سلمان "تلقينا نبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب الملك سلمان للرئيس السيسي ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن بالغ التعازي، وصادق المواساة.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين الشفاء العاجل للمصابين سائلا الله أن يجنب مصر وشعبها كل سوء ومكروه.

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