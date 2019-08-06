انفجار معهد الاورام.. الفنانون يرفعون شعار مصر فى القلب ولا لـ الإرهاب.. ميريام فارس: لا مكان ولا دين له.. وأنغام: حفظ الله مصر وشعبها.. ونقابة الموسيقيين تستنكر الحادث الغاشم

رنا سماحة تطلق مبادرة تبرع لـ معهد الأورام بعد الحادث الإرهابي

نادية الجندي تنعى شهداء انفجار معهد الاورام الإرهابي

نرمين الفقي تنعى شهداء الحادث الإرهابي أمام المعهد القومي لـ الأورام

انغام تقدم احر التعازى لأسر الشهداء

ميريام فارس : الإرهاب لا مكان ولا دين له





حرص عدد من الفنانين المصريين والعرب على تقديم واجب العزاء إلى أسر شهداء انفجار معهد الأورام والذى وقع أمس وأسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين وذلك بعد الاعتداء الغاشم من قبل الإرهابيين.





وكان انفجار معهد الأورام بمثابة حدث جلل حيث استنكر الجميع الحدث الغاشم رافعين شعار "مصر فى القلب ولا للإرهاب" وقالت أنغام عبر حسابها على تويتر: "ببالغ الحزن والأسي أتقدم بأحر التعازي لأسر شهداء ومصابين الحادث الإرهابي الخسيس #معهد_الاورام حفظ الله مصر وشعبها #مصر #تحيا_مصر".





بينما كتبت المطرب رنا سماحة عن انفجار معهد الأورام : "برجاء مساعدة األادنا وأهالينا ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابي .. رساله مش هتكلفك كتير ولو تقدر تتبرع بأكثر من كده يا ريت وربنا يجعله في ميزان حسناتكم .. طرق التبرع - رسالة بها ٧٧٧ على رقم ٩٧٩٧ - رقم ٧٧٧ عن طريق شبكة فوري - حساب رقم ٧٧٧ بجميع البنوك المصرية والبريد المصري".





واضافت نادية الجندى عن انفجار معهد الأورام عبر انستجرام قائلة: "‏الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام ‏.. ويصبر أهلهم و يشفي كل المصابين .. ويحفظ مصر من كل سوء".





أما الفنان نرمين الفقى فقالت عن انفجار معهد الأورام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "لاحول ولا قوة الا بالله".





وقالت ميريام فارس عن انفجار معهد الاورام عبر حسابها على تويتر : "معهد الأورام هدفه يعلم ويساعد الناس على التغلب الأمراض الخبيثة لا يتكافأ بهذا الإجرام، ولكن الإرهاب لا مكان ولا دين له .. مصر فى القلب".





كما اصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا عن انفجار معهد الاورام تستنكر فيه ما حدث مؤكده فى بيانها أن ما حدث من الارهاب الغاشم الجبان لن يضعف من عزيمتنا نحو التقدم.





وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه :"أن من يفجر مرضي السرطان لا يستحق الحياة مع الآمنين الذين ينعمون بحماية وأمن الدولة المصرية، آملين في سرعة الشفاء للمصابين.





وتستنكر النقابة تلك الجريمة للارهاب الاسود الغاشم الذي يحاول النيل من وحدة ذلك الشعب العظيم فهي تؤكد ان مجلس الادارة واعضاء جمعيتها العمومية بل والشعب المصري كله يقف خلف قيادته السياسية بكل الدعم والثقة في عزم الدولة بكل مؤسساتها في مواجهة الارهاب بكل صوره واقتلاعه من جذوره.



