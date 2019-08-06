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المعلمين: تشكل لجنة لمتابعة التطورات داخل مستشفى النقابة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:55 م
خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين
شيماء مجدي
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال اجتماعها اليوم تشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب وبعض مديري الإدارات برئاسة "حامد الشريف" الأمين العام المساعد بمناسبة قرب انتهاء عقد مستشفى المعلمين.

وأوضحت هيئة المكتب أن تلك اللجنة ستقوم بفحص ومراجعة كافة الأعمال التي تمت داخل المستشفى من تطوير والـتأكيد من عمل الصيانة الدورية لها، وتقديم بيان حالة على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذي الاختصاص في ذلك الشأن، وذلك تحت إشراف إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة.

كما ناقشت هيئة المكتب تقرير المكتب الهندسي الخاص بترميم نادى الشاطئ بالإسكندرية والانتهاء من أعمال الصيانة داخل النادي وأيضا وافقت على ما جاء في مذكرة المدير العام بخصوص تخفيض أسعار السيرك القومي بنسبة 50% للمعلمين وأسرهم.

واستعرضت تقرير عضو لجنة المتابعة الخاص بعمارات رأس البر، والموافقة على عقد تأجير نادي المعلمين برأس البر مع تحديد أسعار المشروبات وتخفيضات خاصه للمعلمين.

وتطرقت هيئة المكتب إلى الحديث عن الزملاء المعلمين الذين استفادوا من ميزة التأمين الصحي، موجهه النقابات الفرعية بضرورة نشر هذا الأمر بين صفوف المعلمين لاستفادة أكبر عدد ممكن منهم.

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