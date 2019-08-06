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طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:23 م
طريقة عمل طاجن المكرونة
طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا
هاجر هانئ
طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا من الوجبات الرئيسية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل وبالأخص عند إقامة العزومات، وطريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا من الأكلات الشهية واللذيذة التى يستمتع بتناولها الكبار والصغار وأيضا.

هنا نقدم لك طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا من مطبخ الشيف الشربينى مقدم برنامج الشيف:

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا:

مدة التحضير :45 دقيقة
الكمية: 6 أشخاص

مقادير طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا
فرخة مقطعة قطع مكعبات
كيس و نصف مكرونة مسلوقة
بسلة
4 حبات من المشروم
بصل مقطع مكعبات
ثوم مفروم
زعتر طازج مفروم
بقدونس طازج
كوب و نصف من جبنة موزاريلا
علبة كريمة لباني
3 ملاعق دقيق
نصف كوب لبن كامل الدسم
3 ملاعق سمـنة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة ضغيرة فلفل


طريقة عمل البشاميل لـ طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا
في وعاء على نار هادئة ضعي القليل من الزبدة ثم ضيفي لها ملعقتين من الدقيق ويقلب باستمرار لمدة دقيقتين.
ضعي الحليب على الخليط مع التقليب المستمر، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود مع استمرار التقليب وهو على النار هادئة حتى لا يتماسك، واتركيه حتى يبرد ثم يستخدم.

طريقة تحضير طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا
فى طاسة على النار ضعى السمنة ثم ضيفى لها البصل المقطع حتى يصفر ثم ضعى المفروم و يقلب جيدا.
و بعد ذلك ضيفى القليل من الزعتر المفروم ، ضعى مكعبات الدجاج المقطع وشرائح المشروم وملح وفلفل وقلبيها جيدا
فى وعاء آخر قومى بسلق المكرونة في ماء مغلي وزيت وملح
ثم ضيفى المكرونة المسلوقة إلى الخليط السابق وقلبيها جيدا
بوعاء جديد ضعي سمنة مع الدقيق حتى يختلط ثم اضيفي اللبن واستمري في التقليب حتى يثقل ثم اضيفي اليه القليل من الكريمة اللباني.
ضعي خليط في طاجن الفرن وصبي عليها البشاميل ورشي عليها الجبنة الموتزاريلا ثم ادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها.


طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا
طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا
طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ والموزاريلا

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