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منوعات

تلغي حفل زفافها بسبب رفض المعازيم دفع المال لحضور الفرح

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:58 م
صدى البلد
مريم صليب
أسوأ شيء قد تتعرض له أي عروس هو إلغاء حفل زفافها فهي اللحظة التي تنتظرها كل أنثى منذ الصغر ، فهي لحظة مؤلمة إعلان إلغاء حفل الزفاف و لكن تلك المرة كان السبب غريب للغاية .

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" أن سوزان البالغة من العمر 29 عاما ألغت زفافها قبله بحوالي 4 أيام عن طريق الإعتذار للأصدقاء و الأقارب من خلال صفحتها الشخصية عبر فيس بوك ، و السبب الضائقة المالية التي يمر بها خطيبها و عدم تجاوب الحاضرين في دفع 1500 دولار لحضور الفرح !! .

كانت صدمة لأقارب و أصدقاء سوزان عندما غضبت منهم لأنهم رفضوا دفع نقود لحضور الزفاف ، في البداية توقعوا أنها تمزح إلا أنها أكدت أنها ليست نكتة .

اعتذر عدد كبير من الأصدقاء و الأهل ، رفض العريس تكاليف الزفاف و أصر على عدم إتمام الزيجة بسبب الضيقة المالية و طلب الانفصال قبل الزفاف ب 3 أيام .

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