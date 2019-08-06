خالص التعازي.. جنبلاط يبعث برسالة لـ الرئيس السيسي: مصر صمام أمان المنطقة

بعث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستنكرا "العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة قصر العيني قرب معهد الأورام في القاهرة".



وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية، إن "جنبلاط"، أكد أن العمل الإرهابي يؤكد مرة جديدة التحديات الهائلة التي تواجهها مصر على العديد من الأصعدة".



وتقدم جنبلاط "بالتعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق، معربا عن تمنيه "لمصر دوام الاستقرار والسلام لما يمثله هذا الاستقرار من أهمية بالنسبة للمنطقة العربية بأكملها".