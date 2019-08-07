البنك المركزي في 4 شهور: زيادة طباعة النقود لـ 315.3 مليار جنيه وتداولات الـ 25 قرشاً تسجل 174 مليوناً في أبريل الماضي

البنك المركزي يرفع من طباعة عملة الـ 200 جنيه لـ 315.302 مليار في 4 شهور

504.21 مليار جنيه حجم النقود المتداولة في إبريل الماضي





رفع البنك المركزي المصري من عملية طباعة عملة الـ200 جنيه إلي 315.302 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي مقابل 302.523 مليار جنيه في مارس السابق له بفارق12.8 مليار جنيه ومقارنة بـ 296.2مليار جنيه بنهاية فبراير 2019 بفرق 19.102 مليار جنيه.





وذكر تقرير صادر عن البنك أن تكلفة طباعة عملة الـ100 جنيه وصلت إلي 149.8 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 145.3مليار جنيه في مارس 2019 ومقارنة بـ142.824 مليار جنيه في فبراير السابق.





وسجلت عملية طباعة عملة الـ 50 جنيها نحو 24.42مليار جنيه مقابل 23.7 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ23.4 مليار جنيه في فبراير 2019.





وبلغت تكلفة عملة الـ20 جنيه نحو 7.3مليار جنيه مقابل 7.15 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 7.3 مليار جنيه في فبراير 2019.





كما ارتفع حجم النقود المتداولة داخل السوق إلي 504.21 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 485.6 مليار جنيه في مارس السابق بفارق 18.61 مليار جنيه، ومقارنة بـ476.2 مليار جنيه في فبراير 2019 بزيادة بلغت28.1 مليار جنيه.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم تداول عملة الـ25 قرشا بـ175 مليون جنيه خلال شهري إبريل ومارس من العام الجاري مقابل 174 مليون في فبراير السابق.





أما عملة الـ50 قرشا فبلغت تداولها بنحو 463 مليون جنيه في إبريل السابق مقابل 460 مليون جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 459 مليون جنيه في فبراير 2019.



