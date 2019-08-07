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محافظات

محافظ الفيوم يلتقي أهالي قليون لحل مشكلة نقص مياه الشرب

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:02 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
التقى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، عددًا من أهالى قليون التابعة للوحدة المحلية بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق، الذين يتضررون من نقص مياه ىالشرب وانقطاعها عن بعض المنازل منذ فترة، وذلك لبحث المشكلة ووضع الحلول الجذرية السريعة المناسبة لها، بحضور اللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشكوى أهالى قرية قليون للوقوف على أسباب المشكلة والعمل على حلها حلًا جذريًا، حيث أكد الأهالى أنهم يعانون من انقطاع مياه الشرب عن بعض المنازل منذ فترة بسبب وجود عطل بالرافع، ووقوع المنازل فى مستوي مرتفع.

وعلى الفور أصدر المحافظ تكليفات لرئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة حل مشكلتهم وتوصيل مياه الشرب النقية لهم، من خلال تكليف فريق عمل من الشركة لفحص خط المياه الواصل للقرية تمامًا للوقوف على أسباب منع وصول المياه لبعض المنازل، بجانب عمل دراسة كاملة لمنطقة قليون بالكامل وتغذيتها بالمياه فى أسرع وقتٍ ممكن، مؤكدًا ضرورة حل المشكلة حلًا جذريًا.

كما كلف محافظ الفيوم رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة تشديد الرقابة على خطوط المياه الرئيسية والفرعية، وإزالة كافة التعديات على خطوط المياه والتعامل بشدة مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد المحافظ أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تذليلها وحلها من خلال التواصل مع المسئولين المختصين، موضحًا أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لحل كافة المشكلات بمختلف القرى خاصة في النهايات.
محافظ الفيوم يلتقي أهالي قليون لحل مشكلة نقص مياه الشرب
محافظ الفيوم يلتقي أهالي قليون لحل مشكلة نقص مياه الشرب
محافظ الفيوم يلتقي أهالي قليون لحل مشكلة نقص مياه الشرب

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