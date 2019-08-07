خبير أمن المعلومات يعطي نصائح مهمة قبل تركيب كاميرات المراقبة.. ويحذر من هذا الأمر

أكد المهندس وليد حجاج، خبير في أمن المعلومات، ضرورة تركيب كاميرات المراقبة لكل محل أو شركة وكل مؤسسة من أجل تسهيل كشف الجرائم والحوادث الجنائية، موضحًا أنه يجب توصيل خط احتياطي بالمنزل المجاور له، من أجل مد الكاميرات بالتيار، حال انقطاع الكهرباء عن المحال المشغلة لهذه الكاميرات.





وأضاف وليد حجاج خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هناك لصوصا عندما يشاهدون كاميرات مراقبة أمام المنازل أو المصانع والشركات يقومون بفصل محول الكهرباء الرئيسي، ليتسببوا في تعطل الكاميرات حتى لا ترصدهم، لذلك ينصح بعمل خط احتياطي في المنزل المجاور، تعمل ولو ساعة واحدة فقط حال انقطاع الكهرباء.



