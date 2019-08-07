وائل جمعة: قدمت لـ الخطيب فكرة تليق بمكانة الأهلي وسيتم تنفيذها.. فيديو

قال وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه قدم فكرة لرئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب، لتنفيذها في الفترة المقبلة.



وقال جمعة في تصريحات خاصة عبر قناة الأهلي:" تحدثت من رئيس الأهلي وقدمت له فكرة تليق بمكانة النادي الأهلي وسيتم تنفيذها في الفترة المقبلة".



وتابع:" كنت أتمني تواجد غرفة الملابس الجديدة في الأهلي من زمان وشئ يليق بالنادي الأهلي".



وأضاف:"الامكانيات المتواجدة في غرفة ملابس النادي الأهلي حاجة تليق بمكانة النادي العالمية والتاريخية وسوف تساعد الفريق وتدعمه".



وأوضح:"كنا نعاني من الأجهزة الطبية المتواجده في النادي وتحدثنا كثيرا في الأمر مؤكدا انه لا يجب أن يتم علاج اللاعبين خارج النادي".