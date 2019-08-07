وزير التعليم التركي يعترف: أحرقنا 300 ألف كتاب

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها تصريحات، لوزير التعليم التركي، ضياء سلجوق، الذي عبر فيها أن بلاده أقدمت على إعدام أكثر من 300 ألف كتاب من المدارس والمكتبات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.





وبحسب ما ذكرته وزارة التعليم التركي، تم إتلاف حوالي 301878 كتابًا وذلك خلال حملة تقوم فيها الحكومة بقمع أي شيء له صلة بفتح الله جولن، رجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بالتحريض على الانقلاب العسكري الفاشل لعام 2016.





كشف هذا الرقم لأول مرة في صحيفة حريت الشعبية، حيث تم نشر صور للكتب خلال حرقها.





وأكد موقع Turkey Purge، الذي أنشأه مجموعة صغيرة من الصحفيين الشباب الذين يحاولون أن يكونوا صوتًا للأتراك الذين يعانون في ظل نظام أردوغان القمعي، في عام 2016 ، أن 1.8 مليون كتاب مدرسي تم تدميرها وإعادة طبعها لأنها تحتوي على كلمات وصفتها الحكومة بـ المرفوضة.





وعبرت منظمات حرية التعبير عن بالغ قلقها إزاء تعليقات وزير التعليم التركي، التي أدلي بها أمام البرلمان ردًا على سؤال برلماني من أحد نواب المعارضة.





وفي بيان مشترك قالت منظمات حرية التعبير مثل "إنجليش بن" وإنترنشونال بن، أنه في غضون ثلاث سنوات فقط، تم تدمير حركة النشر في تركيا بالكامل، حيث تم إغلاق 29 دار نشر بموجب مرسوم طارئ بسبب نشر الدعاية الإرهابية على حد زعم الحكومة.





توصل تقرير صدر عام 2018 من English PEN إلى أنه في أعقاب حالة الطوارئ التي صدرت بعد محاولة الانقلاب، تم إغلاق 200 منصة إعلام ودار نشر في تركيا، وخضع 80 كاتبًا للتحقيقات والمقاضاة، وتم طرد 5822 أكاديمي من عمله في 118 جامعة عامة.



