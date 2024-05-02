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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف زيزو..الزمالك ينهي الشوط الأول بالتقدم على البنك الأهلي

الزمالك
الزمالك

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول متقدما على نظيره البنك الأهلي، بهدف دون رد، سجله أحمد سيد زيزو من نقطة الجزاء، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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جاءت أخطر الفرص في الدقيقة السادسة من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق محمد هلال أبعدها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 12 تلقى الزمالك صدمة بخروج الزناري للإصابة ونزول حسام عبد المجيد، بعدما اشتكى مدافع الفريق الأبيض من إصابة على مستوى العضلة الخلفية.




وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع تحصل الزمالك على ضربة جزاء عن طريق سامسون أكينيولا، نجح زيزو في ترجمتها إلى هدف التقدم للفريق الأبيض.

الأهلى

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