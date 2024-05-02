مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته

احتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أبرزهم حلمي عبد الباقى، والفنانة نادية مصطفي.

وأحيا مصطفى كامل، حفلاً غنائيًا في لبنان رفع شعار كامل العدد، حيث تم نفاد التذاكر قبل الحفل بيومين، وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور اللبناني.

من ناحية أخرى تم تكريم الفنان مصطفى كامل من نقابة الموسيقيين اللبنانية تقديرًا لمشواره الفني والنقابي، بحضور النقيب اللبناني فريد بو سعيد والفنان وليد توفيق، وبحضور أيضًا عدد من وسائل الإعلام اللبنانية.