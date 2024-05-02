نائب رئيس المؤتمر: توجيهات السيسي باحتفالية عيد العمال رسالة طمأنة

أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية توجيهات التي صدرت اليوم خلال احتفالية عيد العمال، ومن ضمنها زيادة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمّال من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.

وأوضح مرشد في تصريحات اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي في الاحتفالية ، كانت بمثابة عيدية للعمال أثلجت صدورهم وبعثت لهم رسالة طمأنة بشأن اهتمام القيادة السياسية بأمرهم، والعمل على مشاكلهم خلال الظروف الراهنة.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره، منوها أن البيئة التشريعية الخاصة بالعمال، طرأ عليها تغيرات ايجابية على مدار الفترات الماضية.

ونوه أن صدور مشروع قانون العمل سيضمن حماية العامل وضمان حقوقه الكاملة، و سيساهم في خلق بيئة مناسبة للإنتاج، بما لا يخل بحقوق العامل أو صاحب العمل، مستهدفا في النهاية دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وأشار إلى أن الرئيس وجه بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبًا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي، مؤكدا أهمية هذا الأمر لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل، ومعرفة الاحتياجات المطلوبة.