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تفجر مفاجأة.. LG تعلن عن هاتف جديد بـ 3 شاشات لأول مرة.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:43 ص
LG
LG
عزة عاطف
إذا كان هاتفًا ذكيًا مزودًا بـ"شاشة واحدة فقط" غير كافٍ بالنسبة لك، فقد تقوم شركة LG قريبًا بإبهارك، حيث نشرت الشركة فيديو، لهاتف جديد خلال المؤتمر السنوي للتكنولوجيا IFA 2019 في برلين، والذي يشير إلى ظهور هاتف به 3 شاشات لأول مرة.

يظهر الهاتف مع شاشتين يتم فتحهما مثل كتاب، حيث يبدو بأن له شكلا مشابها لـ Galaxy Fold من Samsung وفقًا لموقع بيزنس انسايدر التقني، باستثناء الإشارة التشويقية بأن هاتف LG سيحتوي على شاشتين منفصلتين بدلًا من شاشة واحدة قابلة للطي.

وبناءً على الفيديو، يمكن للشاشتين تشغيل تطبيقين مختلفين في وقت واحد، فعلى سبيل المثال يعرض المقطع لعبة تعمل على شاشة واحدة منهم وتطبيق تنقل يعمل على الأخرى، وفي النهاية، يتم إغلاق الهاتف حيث يمكنك رؤية الوقت والتاريخ متوهجين على المقدمة، ملمحين إلى وجود شاشة ثالثة لم يتم الكشف عنها بوضوح.

ومن المحتمل أن الجهاز الذي ستعلن عنه LG قد لا يكون في الواقع هاتفًا ذكيًا ثلاثي الشاشات، ولكن ربما يكون هاتفًا جديدًا ذو شاشة مزدوجة فقط.

وتأتي LG بشاشة مزدوجة في وقت تطلق فيه شركات مثل Samsung و Huawei أول هواتفها القابلة للطي.

وستقوم Samsung بإطلاق جهاز Galaxy Fold الذي تبلغ تكلفته 2000 دولار تقريبًا في سبتمبر بعد تأخير إصدار الجهاز في أبريل بسبب المشكلات الفنية التي يواجهها بعض المراجعين.

فيما أجَّلت شركة Huawei أيضًا بتأجيل إطلاق Mate X، والذي كان من المقرر إطلاقه في يونيو.
تفجر مفاجأة.. LG تعلن عن هاتف جديد بـ 3 شاشات لأول مرة.. فيديو

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