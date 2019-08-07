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فن

في ذكرى ميلاد رفيعة هانم.. 5 معلومات عن ليلى حمدي وعلاقتها بـ علاء ولي الدين

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:03 ص
رفيعة هانم - ليلى
رفيعة هانم - ليلى حمدي - علاء ولي الدين
سعيد فراج
يوافق اليوم الأربعاء 7 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ليلى حمدي، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1929، ورحلت في سن صغير عام 1973، عن عمر يناهز الـ44 عامًا، ونرصد فيما يلي، أبرز المعلومات عنها:

- اشتهرت بلقب (رفيعة هانم)، وذلك بعدما اتخذها الرسام رخا، لتكون موديل لهذه الشخصية الكاريكاتورية.

- تلقت دراستها بمدرسة المعلمات بسوهاج.

- تزوجت من تاجر اسمه (عواد الزياتي)، وكان عمدة القلج بمحافظة القليوبية، ورزقت منه بابنها الوحيد (عماد).

- احترفت الفن بعد طلاقها من زوجها الأول، وكان أول أعمالها فيلم "بين قلبين" عام 1953.

- قدمت 55 عملًا فنيًا في 20 عامًا، من أشهرها: (سكر هانم، لوكاندة المفاجآت، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس في جنينة الحيوانات)، وغيرها.

- تزوجت عام 1958 من الفنان الراحل سمير ولي الدين (والد الفنان الراحل علاء ولي الدين)، لكنها لم تُرزق منه بأبناء.
في ذكرى ميلاد رفيعة هانم.. 5 معلومات عن ليلى حمدي وعلاقتها بـ علاء ولي الدين

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