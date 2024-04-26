سيد رجب: كونت فرقة مسرحية مع عبلة كامل وبدأت حياتي كومبارس

بدأ ماستر كلاس للفنان سيد رجب، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، والذي تديره الفنانة سلوي محمد علي .

وحرص علي حضور الماستر كلاس، كل من رانيا يوسف وحمزة العلي والمنتج محمد العدل والمخرج عمرو عبد العزيز والمنتج جابي خوري والمنتج صفي الدين محمود والسيناريست محمد الباسوسي.

وقال سيد رجب: شاركت في أعمال عديدة ككومبارس، إلى أن قدمني المخرج ناصر عبد الرحمن في دور كبير وادين له بهذا الفضل، ثم توالت الأعمال المسرحية .

وأضاف سيد رجب: كونت فرقة مع عدد من الفنانين وأبرزهم عبلة كامل تحمل اسم النواة .



سيد رجب هو ممثل وكاتب وحكاء، عمل مهندسا في الميكانيكا بشركة النصر للسيارات في التسعينيات ولمدة تزيد على 20 عامًا وبدأ مشواره الفني مسرحيًا، حيث عمل لسنوات طويلة في مجال المسرح التجريبي والحر، ثم قدم العروض المسرحية داخل وخارج مصر، لكن علاقته مع السينما بدأت بفيلم أحلام صغيرة للمخرج خالد الحجر عام 1993 م ثم أحلام مسروقة عام 1999م.



ولكن النقلة الكبيرة في مشواره الفني بدأت بفيلم (إبراهيم الأبيض) في عام 2009، ثم فيلم (الشوق) في عام 2011 الذي كتبه وشارك في تمثيل ، من أفلامه (حب البنات - الأولة في الغرام - قبلات مسروقة - صرخة نملة - أسماء - عبده موتة - قلب الأسد- ولاد رزق - أبو صدام - وقفة رجالة - كيرة والجن - 19-ب) كما شارك في العديد من الأفلام القصيرة منها (اللون الأزرق – فردي - حبيب) حصد جائزة أحسن ممثل عن فيلم 19-ب من مهرجان المركز الكاثوليكي، وحصل الفيلم نفسه على ثلاث جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي.