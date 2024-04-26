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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أداء الفرسان مشرف.. برلمانية: مدينة مصر للألعاب الأولمبية فخر لكل العرب

نيفين حمدي ، عضو
نيفين حمدي ، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، بالبطولة العربية العسكرية للفروسية التى تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر إبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، مؤكدة أنها فرصة جيدة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضى بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة.


وقالت، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إن مصر هي أكبر دولة في الشرق الاوسط، نظمت بطولات عالمية وعربية وإفريقية، مشيرة الي ان الدولة المصرية الحديثة قادرة على تنظيم البطولات العالمية، بفضل الدعم والرعاية الكاملة من  القيادة السياسية الرشيدة، قائلة: "مدينة مصر للألعاب الأولمبية فخر لكل العرب".


وثمنت النائبة نيفين حمدي، مستوي فرسان مصر وأبطالها المشاركون في البطولة العربية العسكرية للفروسية، مؤكدة أن أدائهم مشرف ويساهم في إثراء مستوي البطولة ويسكونون من أبرز واوائل المنافسون علي لقب البطولة باذن الله، وسيحققون الفوز المستحق لهم وبلدهم مصر الحبيبة .


وأضافت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن البطولة العربية العسكرية للفروسية  تأتي فى إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية، كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والاهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية.

نيفين حمدي لجنة الشؤون الأفريقية مجلس النواب حماه الوطن عبد الفتاح السيسي السيسي

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