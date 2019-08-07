حيلة عجيبة تعالج الصداع وتسوس الأسنان ولها فوائد أخرى

يتعرض العديد من الأشخاص لبعض المشاكل الصحية ،ويجهلن عادة يومية يمكن أن تعالج العديد من الأمراض ،لذلك نقدم لكم حيلة عجيبة لها 15 فائدة صحية يجهلها البعض تعالج الصداع وتمنع تسوس الأسنان ولها فوائد أخرى .





عرض موقع "هيلث لاين" الطبي أبرز فوائد القبلات، وتشمل:



1- يعزز هرمون السعادة:

يؤدي التقبيل إلى إطلاق مجموعة من المواد الكيميائية التي تجعلك تشعر بالسعادة، وتشمل هذه المواد الكيميائية الأوكسيتوسين، الدوبامين، والسيروتونين، والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالبهجة، وتشجع على زيادة مشاعر المودة والترابط. كما أنه يخفض مستويات هرمون الكورتيزول، والذي يتسبب في حدوث التوتر.



2- يقرب بينك وبين شريك حياتك:

الأوكسيتوسين مادة كيميائية مرتبطة بالترابط الزوجي، واندفاعه المنطلق عند التقبيل يطلق مشاعر المودة والتعلق، وتقبيل شريك حياتك يحسن العلاقة، وقد يكون ذا أهمية، خاصة في العلاقات طويلة الأجل.



3- يشعرك بقيمتك الذاتية:

بالإضافة إلى تعزيز هرمونات السعادة، يمكن للتقبيل أن يقلل من مستويات الكورتيزول، مما يحسن من مشاعرك تجاه قيمتك الذاتية، حيث وجد الباحثون في إحدى الدراسات التي أجريت عام 2016 أن المشاركين الذين كانوا غير راضين عن مظهرهم البدني لديهم مستويات مرتفعة من الكورتيزول.



4- يخفف من الشعور بالتوتر:

ويمكن أن يساعد التقبيل أيضا يقلل في تقليل مستويات الكورتيزول والإجهاد، واللذان يؤثران على العمليات الفسيولوجية المتعلقة بإدارة الإجهاد والتوتر.



5- يقلل من القلق:

تتضمن فوائد القبلات إدارة الشعور بالقلق والتوتر، وذلك بفضل إفراز هرمون الأوكسيتوسين، والذي يقلل من القلق ويزيد من الاسترخاء.



6- يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع:

حسب أندريا ديميرجيان، مؤلف كتاب " التقبيل"، فإن التقبيل يزيد من معدل ضربات القلب بطريقة تمدد الأوعية الدموية، حيث إنه يساهم في توسع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم ويسبب انخفاضًا فوريًا في ضغط الدم، وهو ما يجعله مفيدا لصحة القلب.



7- يقلل من التشنجات:

ويؤثر التقبيل على الأوعية الدموية المتوسعة وزيادة تدفق الدم، مما يساعد في تخفيف التشنجات، وزيادة في المواد الكيميائية الشعور بالسعادة والتخفيف.



8- يعالج الصداع:

يساهم التقبيل في تمدد الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، وهو الأمر الذي يحارب أعراض الصداع، حيث إن التقبيل قد يساعد أيضا على منع الصداع عن طريق خفض الإجهاد.



9- يعزز الجهاز المناعي:

ويمكن أن يساهم التقبيل في زيادة المناعة لديك عن طريق تعرضك لجراثيم جديدة تقوي جهاز المناعة لديك.



ووجدت إحدى الدراسات عام 2014 أن الأزواج الذين يتبادلون القبلات يساهم ذلك في تعزيز مناعتهم بشكل كبير.



10- يقلل من استجابة الجسم للحساسية:

لقد أثبت التقبيل أنه يوفر حماية كبيرة من حدوث الحساسية، والتي ترتبط بالتعرض للمهيجات، مثل: حبوب اللقاح والغبار المنزلي



11- يحسن من مستويات الكوليسترول:

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2009 أن الأزواج الذين زادوا من وتيرة التقبيل الرومانسي شهدوا تحسنًا في إجمالي الكوليسترول في الدم لديهم، والذي يقلل من خطر العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.



12- يمنع تسوس الأسنان:

يمكن أن يحفز التقبيل يحفز الغدد اللعابية، في زيادة إنتاج اللعاب، مما يساعد على منع تسوس الأسنان وتجويفها.



13- يساهم في التقارب بين الزوجين:

وجدت إحدى الدراسات 2013 أن التقبيل قد يساعدك في التقارب بين الزوجين، وتعزز الدافع لممارسة العلاقة الزوجية، وذلك لأن اللعاب يحتوي أيضًا على هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنس الذي يلعب دورًا في الإثارة الجنسية.



14- تساهم في شد عضلات الوجه:

فعل التقبيل يمكن أن يشمل من 2 إلى 34 عضلة للوجه، حيث إن التقبيل يساعد على ثبات عضلات الوجه، يمكن أن يؤدي تمرين عضلات الوجه أيضًا إلى زيادة إنتاج الكولاجين، مما يساهم في ظهور بشرة أكثر ثباتًا وشبابًا، ويمنع التجاعيد.



15- يساهم في حرق السعرات الحرارية:

إن استخدام عضلات الوجه يحرق السعرات الحرارية، حيث إنه يقوم بتحريك من 2 إلى 26 سعرة حرارية في الدقيقة.