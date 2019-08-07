الكويت مهددة بالجفاف والداخلية تقنن زيارات أقارب المقيمين.. أبرز عناوين صحف الكويت

-النائب الأول يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران

-روحاني: سنضرب دون تردد.. أي معتدٍ على سيادة إيران

-الدنمارك: انفجار بمقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن

-أفغانستان: مقتل انتحاريين اثنين بتبادل لإطلاق النار مع الأمن بولاية بغلان

-طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم على الشرطة الأفغانية أوقع 95 مصابًا



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أبرزت صحيفة الوطن تهنئة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى باتريك لينتون ألن حاكم عام جامايكا الصديقة حيث بعث له برقية عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



قالت صحيفة الأنباء إنها علمت ان الإدارة العامة لشؤون الإقامة عممت على جميع إداراتها بقصر الزيارة السياحية التي تبلغ 3 أشهر على الزوجة والأبناء فقط، فيما حددت الزيارة العائلية لمدة 30 يوما للوالدين والحموات والأشقاء، والزيارة التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين ومدتها شهر واحد.



هذا، وبدأت إدارات الهجرة في محافظات الكويت الست العمل بهذا النظام الجديد اعتبارا من يوم أمس.



وأوضحت صحيفة الوطن أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره وزير الدفاع بالجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة أمير حاتمي تم فيه تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي ان وزير الدفاع الإيراني هنأ الشيخ ناصر الصباح خلال الاتصال بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا له تمام الصحة والعافية وللكويت دوام التقدم والازدهار كما وجه دعوة رسمية له لزيارة جمهورية إيران.



وذكرت صحيفة القبس أن كشف تقرير جديد صدر أمس، الثلاثاء، كشف أن الكويت ضمن أكثر الدول المهددة بـ«الجفاف والإجهاد المائي» ونقص المياه، في وقت قريب.



وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، والذي أصدره «أطلس قنوات المياه» التابع لمعهد الموارد العالمية، إلى أن حوالي ربع سكان العالم يواجهون نقصًا وشيكًا في المياه الصالحة للشرب.



وأوضحت صحيفة الجريدة أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي استقر اليوم الاربعاء عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند 340ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الثلاثاء.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 369ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى311ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.



كما أشارت القبس إلى انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 98 سنتا في تداولات يوم أمس الثلاثاء ليبلغ 08ر60 دولار مقابل 06ر61 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة الجريدة على إشادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أمس الثلاثاء ب"المواقف الأصيلة والداعمة" للكويت بقيادة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تجاه مملكة البحرين ومساعيها الدؤوبة لتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة والدفاع عن مصالحها.



وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في بيان إن العاهل البحريني أكد خلال استقباله عميد السلك الدبلوماسي سفير البلاد لدى المملكة الشيخ عزام الصباح أن قيادة الكويت وشعبها يحظون بمكانة خاصة ومتميزة لدى البحرين.



أبرزت صحيفة القبس تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أي اعتداء على سيادتنا في البحر والجو والبر سنتعامل معه بقوة وسنضربه دون تردد.



من جهة أخرى، أكد الرئيسان الإيراني حسن روحاني، والفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة مواصلة الحوار والبحث عن طرق لخفض التوتر في المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة.



نقلت وكالة «فارس» الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن روحاني القول، في اتصال هاتفي مع ماكرون، إن «التعاون النفطي والمصرفي من الحقوق الرئيسية لإيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي»



وفي شأن أخر، أوضحت القبس إعلان الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، أمس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستُجرى 15 سبتمبر المقبل، بدلًا من 17 نوفمبر، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي. في حين أعلنت نائبة عن «نداء تونس»، أمس، أن الحزب اتفق على دعم ترشّح وزير الدّفاع الحالي عبدالكريم الزبيدي. وفي وقت قدّم رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي ملف ترشحه، تعلن حركة النهضة قرارها بشأن مرشحها في وقت لاحق.



دوليا، أفادت صحيفة الأنباء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحزب الجمهوري رفعوا دعوى قضائية، كل على حدة، ضد ولاية كاليفورنيا بسبب سنها تشريعا يلزم المتقدمين للانتخابات التمهيدية للفوز بالترشح للرئاسة بتقديم إقرارات الضريبي، وهو ما قد يستهدف ترامب شخصيا.



ووقع حاكم الولاية الديمقراطي جافين نيوسوم، القانون الجديد الأسبوع الماضي، وهو ما رفضه ترامب وحزبه الجمهوري الحاكم.



وأوضحت صحيفة الراي أن الشرطة الدنماركية قالت، على موقع تويتر، إن انفجارا قويا هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، لكن سببه لم يتضح بعد.



وأدى الانفجار إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن، التي تقع إلى الشمال مباشرة من وسط كوبنهاغن. وقالت الشرطة، لوسائل الإعلام، إن شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب، لكن أحدا منهما لم يصب بسوء.



وقد أشارت صحيفة الجريدة إلى إعلان الجيش الأفغاني مقتل اثنين من الانتحاريين المحتملين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بولاية بغلان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت الفرقة "209 شاهين" التابعة للجيش الوطني الأفغاني في بيان "إن اثنين من الانتحاريين المحتملين قتُلا عند البوابة الأولى لمعسكر كيلاجاي بولاية بغلان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد أن تعرفت عليهما قوات الأمن وبدأت في إطلاق النار عليهما".



وأضافت صحيفة الوطن إن مسؤولون بالحكومة الأفغانية إن سيارة ملغومة انفجرت يوم الأربعاء خارج مركز للشرطة في العاصمة كابول مما أسفر عن إصابة 95 شخصا على الأقل.



وقالت حركة طالبان إن أحد مقاتليها الانتحاريين هاجم ”مركزا للتجنيد“.



وأضافت في بيان ”سقط عدد كبير من الجنود وأفراد الشرطة بين قتيل وجريح“.



وذكرت صحيفة الأنباء أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشقيه «التجاري» و«العسكري» بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث حذرت بكين من أنها ستتخذ تدابير مضادة، لم تحددها في حال مضت واشنطن في خطط نشر صواريخ تنطلق من البر، متوسطة المدى في آسيا والمحيط الهادئ، رافضة اتهامها كـ«متلاعب بالعملة».



وجاء التحذير الصيني بعد أيام على إعلان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أنه بات بإمكان الولايات المتحدة نشر تلك الأسلحة في أعقاب انسحابها الأسبوع الماضي من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة مع روسيا.



وأبرزت الأنباء تهديد بيونج يانج امس، بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعد أن أطلقت صواريخ جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوما، منددة بالمناورات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن في كوريا الجنوبية.



واعتبرت بيونغ يانغ امس، أن هذه المناورات، «انتهاك صارخ» لجهود السلام وأنها دليل على افتقار البلدين «للإرادة السياسية» لتحسين العلاقات.



وذكرت الوطن أن طائرة خاصة تحمل أفرادا من الطاقم المسؤول عن جولة فنية للمغنية الأمريكية بينك هبطت اضطراريا في مطار بالدنمارك أمسالثلاثاء واشتعلت فيها النيران، لكن كل ركابها خرجوا سالمين.



وقال رون ليم من شركة لايف نيشن نورواي المسؤولة عن الترويج للجولة الموسيقية لرويترز "تم إخطاري أن الطائرة كانت تتبع فريق بينك وأن كل من عليها لم يصبهم أذى".