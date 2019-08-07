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البابا تواضروس مهنئا رئيس النواب بالعيد: نطلب من الله أن يوفق جهودكم لتحقيق التقدم

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:21 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور علي عبد العال، رئيس الوزراء، بعيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص التهنئة: "السيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ سيادتكم وأعضاء مجلسكم الموقر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن يوفق جهودكم المخلصة في إنجاز كل تطلعات الشعب المصري على المستوى النيابي والتشريعي، بما يدعم دفع عجلة التنمية ويحقق لكل أطياف الشعب التقدم والرخاء واللحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا العزيز".

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وأنه يصلي إلى الله أن يبارك في الجهود المخلصة والحثيثة للنهوض بمصرنا الغالية.

كما بعث البابا تواضروس الثاني برقية مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعيد الأضحى المبارك، متمنيا لبلادنا مصر دوام التقدم نحو مستقبل مشرق.

وتوجه قداسة البابا تواضروس الثاني إلى مشيخة الأزهر لتقديم التهنئة لفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة عيد الأضحى.

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