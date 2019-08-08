برلماني يطالب بإصدار تشريع لتقنين مهنة الخادمات بالمنازل

أشاد النائب فؤاد حسب الله، عضو مجلس النواب، بالمقترح المقدم من النائب فايز بركات، لتقنين مهنة خادمات المنازل، مشيرًا إلى أن حق هذه الفئة مهضوم تمامًا.





وقال النائب فؤاد حسب الله ، في تصريحات لـ "صدى البلد"، "من الضروري تقنين مهنة خادمات المنازل ويتكون العاملات بها مسجلات في مكاتب العمل، حتى يستطعن الحصول على حقوقهن التي كفلتها لهم الدولة والقانون".





وأشار النائب فؤاد حسب الله ، إلى أن معدل الجريمة بالفعل مرتفع في المنازل التي تعملن بها خادمات، لأسباب كثيرة لذا يجب أن يكون هناك تقنين لهذه المهنة.





وكان فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، حول ارتفاع معدل الجرائم التي ترتبط بالخادمات، سواء التي يرتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم، أو الجرائم التي يتم فيها انتهاك حقوق الخادمات.





وأشار البرلماني فايز بركات، فى طلبه إلى وجود عدة أسباب أدت إلى ارتفاع معدل الجرائم المرتكبة من قبل الخادمات، وأبرزها تردى أحوال عدد كبير من هؤلاء الخادمات وسوء أوضاعهن الاقتصادية بالإضافة إلى سوء معاملتهن من قبل أصحاب المنزل بما يولد حقد طبقي لديهن يدفعهن إلى ارتكاب الجرائم، وفي المقابل فإن عدم وجود إطار قانوني واضح يضمن حقوقهن يسهل عملية استغلال الخادمات وانتهاك حقوقهن، سواء المصريات والأجانب.



