بسبب قصف المدنيين.. الجيش الليبي يعلن تدمير طائرة بمطار مصراتة العسكري

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، تدمير طائرة مقاتلة على مدرج مطار مصراتة العسكري، عقب قصفها مدنيين في ضواحي العاصمة طرابلس، محذّرا من استخدام هذا المطار للأعمال العسكرية.



ووفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لعمليات الكرامة فإنه تم تدمير الطائرة المقاتلة من نوع "إل 39"، خلال غارات جوية جديدة شنّها سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، على الكلية الجوية في مدينة مصراتة، وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية.





وحذرت القيادة العامة للجيش الليبي من استخدام مطار مصراتة العسكري للأعمال العسكرية.



وكان الجيش الليبي استهدف، قبل يومين، طائرة شحن عسكرية تركية من طراز "يوشن أي آل 76"، كانت محملة بشحنة طائرات مسيرة وصواريخ موجهة لدعم الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.