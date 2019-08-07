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رياضة

اتحاد الكرة: استقالة المدرب من نادٍ تمنعه من تدريب آخر فى نفس المسابقة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:57 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
ا ش أ
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء عددا من القرارات بشأن المديرين الفنيين للأندية التابعة للاتحاد.

وأوضح اتحاد الكرة - في بيان له اليوم - أنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع ناد ، وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، فيما يسمح له فقط بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا لجميع فروعه لإخطار الأندية التابعة لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين ، والمدربين ، ومديري الكرة بالاتحاد، ليتثنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد "2019-2020" على أن يكون رسم توثيق العقد بنسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد، تسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لشئون المدربين تتولى النظر في أية منازعات خاصة بالمدربين، كما سيتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثق عقودهم بالاتحاد، وسيتم إخطار الأندية بلائحة المدربين، ولن يسمح باستخراج البطاقة المعتمدة بدخول الملاعب إلا لمن تم توثيق عقده - حسب البيان.

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