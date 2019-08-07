حمادة مجدي وأحمد شيبة يحضران مفاجأة لـ الجمهور

أعلنت شركة "مزيكا" للإنتاج الفني عن دويتو بين الفنان "أحمد شيبة" و"حمادة مجدي" سيتم طرحه في عيد الأضحى المقبل.



حيث نشرت منشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، قائلة: "مفاجأة العيد.. دويتو أحمد شيبة وحمادة مجدى".



يستعد كل من المطرب الشعبى أحمد شيبة والمطرب الشعبى حمادة مجدى فى أول تعاون فنى بينهما، لطرح دويتو غنائى جديد على مزيكا يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وهذا الدويتو سيكون مفاجأة للجمهور فى عيد الأضحى المبارك".



الدويتو بعنوان "الله المستعان" من كلمات صلاح مندى ووليد رياض ومحمد النجار ومن ألحان منعم وتوزيع موسيقى أشرف البرنس.