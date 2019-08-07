التصعيد ليس حلا.. انور قرقاش يعلق على الأحداث الدامية حول قصر المعاشيق في اليمن

علق أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، على التطورات الأخيرة في اليمن حول قصر المعاشيق.



وقال قرقاش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن:"التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئة".



وأضاف:"الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة" وذلك بعد اشتباكات وقعت اليوم بين قوات تابعة للحماية الرئاسية الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، ما أسفر عن سقوط ضحايا.



وأعلن المجلس الانتقالي الانفصالي في جنوب اليمن النفير العام ودعا قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق «قصر الرئاسة» في عدن.



وسقط 35 قتيلا وأصيب العشرات يوم السبت الماضي، إثر تفجير عبوة ناسفة طالت معسكر الصولبان شمال شرقي مدينة عدن بجنوب اليمن. بحسب "العربية.نت" نتيجة لتفجر انتحاري نفذه مجهول من تنظيم "داعش" الإرهابي وسط تجمع لقوات الجيش اليمني.



