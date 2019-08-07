فضيحة جديدة لـ سكايب.. تسجيل المكالمات الجنسية للمستخدمين حول العالم

في فضيحة جديدة من العيار الثقيل، اتسعت قائمة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تواصل التجسس على مستخدميها لتضم شركة مايكروسوفت الأمريكية Microsoft.





وكشف موقع "فايس" الأمريكي عن أن خدمة سكايب Skype، المملوك لمايكروسوفت، يستمع إلى المستخدمين عبر خدمات الترجمة، التي تستخدم الذكاء الصناعي لترجمة اللغة أيا كانت في نفس التوقيت.





وبينما يمكن ل Skype تحليل الصوت في المكالمات التليفونية التي تجرى عبر خدماتها بتحسين قدراتها، إلا أنها لم تكشف عن أنها تستغل متعاقدين بشريين للقيام بهذه المهمة.