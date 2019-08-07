لجنة القيم تحسم غدا عقوبات الـ 9 حكام في اتهامات الـ فيسبوك

اجتمعت اليوم الأربعاء لجنة القيم والأخلاق فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وحضور المستشار محمود عابدين.
واستدعت لجنة القيم والأخلاق 9 حكام للمثول أمامها لسؤالهم في المذكرة المقدمة من عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق وتتضمن اتهامهم بالتجاوز في حقه عبر المواقع الإلكترونية .
ومثل أمام اللجنة كل من : محمد صابر ومحمد إبراهيم وأسامة إسماعيل وأحمد نظير وسيد محمد وعدلي إبراهيم وصالح سلامة، فيما تغيب عن الحضور كل من : إكرامي سالم وأحمد مقبل.
ومن المقرر أن تصدر لجنة القيم والأخلاق غدا الخميس قرارها النهائى في هذا الشأن على أن يتم الإعلان عن وجود عقوبات من عدمه.
واستدعت لجنة القيم والأخلاق 9 حكام للمثول أمامها لسؤالهم في المذكرة المقدمة من عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق وتتضمن اتهامهم بالتجاوز في حقه عبر المواقع الإلكترونية .
ومثل أمام اللجنة كل من : محمد صابر ومحمد إبراهيم وأسامة إسماعيل وأحمد نظير وسيد محمد وعدلي إبراهيم وصالح سلامة، فيما تغيب عن الحضور كل من : إكرامي سالم وأحمد مقبل.
ومن المقرر أن تصدر لجنة القيم والأخلاق غدا الخميس قرارها النهائى في هذا الشأن على أن يتم الإعلان عن وجود عقوبات من عدمه.